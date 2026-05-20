Prohens inaugura el paseo Gabriel Escarrer Julià en Calvià

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, inauguran la segunda fase del paseo Gabriel Escarrer Julià - CAIB

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, han inaugurado este miércoles la segunda fase del paseo Gabriel Escarrer Julià.

El corte de la cinta inaugural ha contado también con la asistencia del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y del CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume.

Durante su intervención, Prohens ha recordado que el Govern ha invertido 22,8 millones de euros en el municipio durante esta legislatura. De ellos, tres millones procedentes del Impuesto del T turismo Sostenible (ITS) han financiado el paseo inaugurado.

Igualmente, ha destacado la buena colaboración público-privada en la renovación de Magaluf como destino turístico. "Ha dejado de ser noticia por aquel tipo de turismo que debíamos erradicar y ahora es el mejor ejemplo de la apuesta del Govern por el bienestar de los residentes y por un turismo de calidad", ha señalado.

Esta obra se integra dentro del plan Islas en Transformación, dotado con cuatro mil millones de euros y que pretende transformar y modernizar las infraestructuras de las islas.

Desde el Ayuntamiento de Calvià han destacado que ahora el paseo es más accesible, actual y moderno. Las obras de la segunda fase han supuesto la remodelación de 286 metros lineales del paseo y han incluido también la reforma de la calle Francisca Pujol Terrasa desde la calle Punta Ballena hasta el paseo marítimo, y la reforma de la calle y las escaleras de la Calle Miguel Altoaguirre.

La vía fue denominada oficialmente Paseo Marítimo de Gabriel Escarrer Julià hace dos años en honor al compromiso que el fundador del grupo turístico tuvo siempre para con la zona de Magaluf y para con el conjunto del municipio.

"Estamos muy contentos de ver terminada esta obra que supone un gran avance para Calvià y para Magaluf; un avance en cuanto a calidad, y también un avance en cuanto a modernizar el destino y hacerlo más accesible y sostenible para todos", ha expuesto el alcalde de Calvià.