Prohens inaugurará este lunes la nueva sede institucional de SFM en Palma

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, inaugurará este lunes la nueva sede institucional de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), ubicada en el antiguo Hostal Terminus, en plaza de España de Palma.

Según ha avanzado el Ejecutivo balear, la presidenta Prohens, acompañada del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, inaugurará este lunes, a las 11.00 horas, la nueva sede institucional de SFM.

Al acto asistirán también la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, y el director gerente de SFM, José Ramón Orta, entre otras autoridades.

A continuación, el director gerente de SFM explicará el proyecto de recuperación del edificio del antiguo Hostal Terminus y, al finalizar, se hará una visita guiada por las diferentes dependencias.

Tras la visita, las autoridades pronunciarán unas palabras en la sala de actos y, después, se trasladarán al exterior para inaugurar también, de manera simbólica, la cafetería de la sede de SFM.