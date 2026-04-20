Prohens inaugurará este martes el congreso Termis-EU 2026 sobre ingeniería de tejidos y medicina regenerativa

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una foto de archivo - CAIB - Archivo

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este martes a la inauguración del congreso internacional Termis-EU 2026, organizado por la Sociedad Internacional de Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa con la colaboración del grupo de investigación Tercit del IdISBa.

El acto se celebrará en el Palau de Congressos de Palma y está prevista la asistencia de la consellera de Salud, Manuela García, del presidente de la Termis-EU e investigador del IdISBa, Manuel Gómez Florit, y del gerente del IdISBa, Carlos Enrique Herrero, entre otros.

La presidenta Prohens intervendrá en el acto inaugural con unas palabras y, al finalizar, las autoridades realizarán una visita guiada por la exposición del congreso, situada en la entrada del Palau de Congressos.