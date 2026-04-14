Prohens inaugurará este viernes una jornada sobre riesgos de inundación

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern y de la Eurorregión Pirineos Mediterránea, Marga Prohens, inaugurará este viernes la Jornada Eurorregional sobre Riesgos de Inundación.

La jornada arrancará a las 09.30 horas en la Escuela de Hostelería de Baleares, ha informado el Ejecutivo autonómico.

También participarán el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente; el conseller regional de Occitania, Éric Cadoré; el secretario general de la Eurorregión, Xavier Bernard-Sans, y la directora del Observatorio de la Inundabilidad de Cataluña, Carme Llasat, entre otros.

Poco después, a las 11.00 horas, Prohens participará en la colocación de la primera piedra de la obra de rehabilitación del edificio histórico de Cecili Metel, que se convertirá en las nuevas dependencias de la Conselleria de Salud.

También asistirán la consellera de Salud, Manuela García; el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

El alcalde de Palma dirigirá unas palabras a los asistentes y, a continuación, la arquitecta Ana Pilar González explicará el proyecto. La presidenta cerrará el acto con una intervención.