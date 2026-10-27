Prohens insiste en que no aplicará la "receta fracasada" de topar los alquileres: ¿"Por qué no preguntan a Ada Colau?"

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, en un pleno - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido en que no declarará Baleares zona tensionada para limitar el precio de la vivienda al considerarla una "receta fracasada" y ha defendido la necesidad de construir más viviendas.

"¿Por qué no pregunta a Ada Colau? Que dijo que había dejado su piso porque no lo puede pagar, en Barcelona, con las recetas fracasadas que ustedes, por un complejo de inferioridad que nunca entenderé, quiere llevar a Baleares", ha dicho Prohens al portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Durante el pleno de este martes, la líder del Ejecutivo ha reivindicado su política de vivienda, subrayando que actualmente hay más de 10.000 viviendas en diferentes fases que "son para la gente de aquí".

"Trabajamos para dar respuesta a todos aquellos que ustedes dejaron tirados durante ocho años", ha defendido, refiriéndose a las rentas medias, a las familias y a los jóvenes.