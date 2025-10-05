Prohens: "Los jóvenes se han rebelado contra doble moral de la izquierda y han tomado la bandera de la libertad del PP"

La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, conversa con el presidente de NNGG Illes Balears, Vicenç Isern, en la clausura de la Escuela de Verano de Nuevas Generaciones Illes Balears - PP BALEARES

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, ha afirmado que "los jóvenes se han rebelado contra la doble moral de la izquierda y han tomado la bandera de la libertad del PP".

En nota de prensa, el PP ha informado que la presidenta Prohens ha afirmado este domingo, en la clausura de la Escuela de Verano de Nuevas Generaciones Illes Balears, que "los jóvenes se han rebelado contra la doble moral de la izquierda y han tomado la bandera de la libertad y la moderación que representa el Partido Popular".

Prohens ha celebrado que "cada vez más jóvenes se acercan al PP", un partido que, según ha dicho, "cree en ellos, les escucha y les ofrece oportunidades reales para construir su futuro en libertad". En este sentido, ha subrayado que el Govern del PP Baleares, después del "desastre de la izquierda", "prioriza el acceso de los jóvenes a la vivienda y a la educación, y se preocupa por la gente de aquí".

En relación a la apuesta del Govern por el acceso a la vivienda, Prohens ha recordado que medidas como la reforma de Hipoteca Joven han beneficiado ya "a más de 600 jóvenes" y ha añadido que "casi 2.000 jóvenes han podido acceder a una vivienda sin pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales". Ha añadido, además, que se han proyectado e iniciado "más de 1.000 nuevas viviendas de protección oficial en solo dos años para quienes viven y trabajan en las islas".

En el ámbito educativo, Prohens ha puesto en valor medidas como la gratuidad de las matrículas universitarias, la limitación de los precios de los comedores escolares y universitarios y la próxima apertura de la nueva residencia universitaria, iniciativas que, ha reivindicado, "demuestran el compromiso del Govern con la igualdad de oportunidades y con el esfuerzo de los jóvenes".

La Escuela de Verano de Nuevas Generaciones Illes Balears se ha celebrado durante este fin de semana en Palmanova como un foro para abordar asuntos de actualidad y de interés para la juventud, además de servir como espacio de convivencia y debate con representantes del PP Baleares en las principales instituciones de las islas.

La presidenta Marga Prohens ha cerrado el programa con una conversación con el presidente de NNGG Illes Balears, Vicenç Isern, en la que ambos han compartido reflexiones sobre el papel de los jóvenes en la política, los retos de futuro de Baleares y la importancia de mantener una actitud crítica, libre y comprometida con los valores del Partido Popular.