Prohens lamenta el ataque en Sídney a la comunidad judía y reitera su compromiso por "combatir el antisemitismo"

PALMA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha lamentado el ataque ocurrido este domingo en Sídney a la comunidad judía, y ha reiterado su compromiso por "combatir el antisemitismo".

"La comunidad judía, de nuevo atacada, esta vez en Australia", ha denunciado la presidenta Prohens en 'X', donde se ha hecho eco de la noticia de que al menos 11 personas han muerto y 29 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes --uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido y en estado crítico-- en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

"Mi pésame y solidaridad con todas las víctimas y sus familias", ha expresado la presidenta del Govern balear, quien ha querido de este modo enviar su "ánimo a la comunidad judía en las Baleares" y su "deseo de que puedan celebrar la Janucá en paz y tranquilidad".

Finalmente, Prohens ha reiterado su compromiso por "combatir el antisemitismo y aquellos que lo alientan en las Islas".