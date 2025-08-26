Prohens lamenta la muerte de Ana María Jaume y destaca "su legado compartido con Gabriel Escarrer Juliá"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. Archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado la muerte de Ana María Jaume Vanrell, madre de la familia Escarrer, fundadores de Meliá Hotels International, y ha destacado su legado compartido con su esposo, Gabriel Escarrer Juliá, fallecido en noviembre de 2024.

En un mensaje publicado en la red social 'X' (antes Twitter), recogido por Europa Press, la presidenta Prohens ha querido trasladar su pésame a toda la familia Escarrer, especialmente a los hijos, nietos y bisnietos de Ana María Jaume.

La presidenta del Govern ha reconocido asimismo la trayectoria vital de Ana María Jaume, "marcada por el empuje y el coraje, así como por su carácter afable y cercano", que pudo conocer y apreciar.

"Su recuerdo y el legado compartido con Gabriel Escarrer Juliá permanecerán vivos en las personas que la conocieron y amó, así como en el desarrollo pionero de una industria turística clave para las Islas", ha finalizado su mensaje de condolencias Prohens.