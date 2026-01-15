Prohens lamenta la muerte de un joven en el derrumbe de Manacor y traslada sus condolencias a la familia

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado la muerte de un joven en el derrumbe del tejado de una vivienda en Manacor y ha trasladado sus condolencias a la familia.

La líder del Ejecutivo autonómico ya se ha puesto en contacto con el alcalde de la localidad, Miquel Oliver, ha quien ha trasladado el apoyo del Govern, según ha indicado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

La Dirección General de Emergencias ya ha activado los recursos psicológicos necesarios para atender a la familia.

Prohens, ha añadido, sigue de cerca la evolución de la otra víctima, el niño de 12 años que está ingresado en Son Espases.