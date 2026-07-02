Prohens lamenta la muerte de Miquel Soler, "una figura muy querida en Sóller"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en una imagen de archivo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado "profundamente" este jueves el fallecimiento de Miquel Soler Deyà, una figura "muy querida en Sóller" y que dedicó parte de su vida al servicio público.

Así se ha expresado en su cuenta personal de X, donde ha recordado que Soler se dedicó a la vida pública, primero como alcalde "impulsando grandes proyectos para el municipio" y, posteriormente, como conseller del Consell de Mallorca y diputado del Parlament.

"También destacó por su compromiso con el tejido empresarial y con la defensa de los recursos hídricos y del sector agraria de la Vall de Sóller, dejando una huella imborrable en su pueblo", ha declarado la líder del Ejecutivo balear que ha trasladado también su pésame a su familia, amigos y compañeros.