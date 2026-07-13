Prohens llama a "no permitir que blanqueen la historia" en el 29º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una foto de archivo. - TOMÀS MOYÀ - Archivo

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido "no olvidar" y "no permitir que blanqueen la historia", en el 29º aniversario del secuestro y asesinato del regidor del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco.

De esta manera se ha pronunciado la líder del Ejecutivo en una publicación a través de su cuenta de la red social X, en la que ha reclamado trabajar para que "su historia y el espíritu que despertó, llegue y perdure en las nuevas generaciones".

"Todo el mundo recuerda dónde se encontraba el día que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. Porque ese día, entre la impotencia y la tristeza, despertó algo en toda una generación, despertó la conciencia de que la democracia y la libertad debían defenderse. Los demócratas salieron a la calle a decir 'basta' y empezó la derrota de ETA", ha subrayado.