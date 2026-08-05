Prohens y Martínez visitarán este jueves el CEIP Jafudà Cresques, uno de los colegios que participan en 'Patis Oberts'

Archivo - El candidato del PP a la alcaldía de Palma, Jaime Martínez, junto a la candidata al Govern, Margalida Prohens, frente al edificio de Gesa de Palma - PP - Archivo

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, visitarán este jueves el CEIP Jafudà Cresques de Palma, uno de los colegios que participan en la iniciativa 'Patis Oberts'.

La visita, según ha informado tanto el Ejecutivo autonómico como el Ayuntamiento de Palma, tendrá lugar a las 18.00 horas.

Prohens y Martínez estarán acompañados por la regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad de Palma, Lourdes Roca.

Está previsto que los dos mandatarios atiendan a los medios de comunicación durante su visita.