Prohens y Mateo participarán este jueves en el foro España 360 en Madrid

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, participarán este jueves en el foro España 360, un encuentro de comunidades autónomas impulsado por Prensa Ibérica, en Madrid.

Al llegar, a las 09.00 horas, la presidenta será recibida por el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, y otros responsables del grupo de comunicación.

En este foro, Prohens explicará las políticas de vivienda y cohesión social en Baleares en una intervención que está prevista a las 10.00 horas.

Posteriormente, el conseller de Vivienda participará, con otros responsables de comunidades autónomas, en una mesa redonda que abordará las soluciones a la crisis de la vivienda en España.