Prohens, tras la muerte de 17 migrantes, pide al Gobierno central un plan específico para la emergencia migratoria

La presidenta de Baleares, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido este martes al Gobierno central, tras la muerte de 17 personas tratando de llegar a Mallorca en patera, un plan específico para afrontar la emergencia migratoria que vive el archipiélago.

"No podemos normalizar esta tragedia. El Gobierno de España no puede seguir mirando hacia otro lado. Exigimos un plan específico para afrontar la emergencia migratoria que viven las Islas y actuar, de una vez, ante este drama humanitario", ha indicado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

La líder del Govern ha lamentado que la "cara más dura de la crisis migratoria" haya vuelto a golpear a Baleares y ha advertido que las mafias siguen jugando con la vida de personas desesperadas. "Sólo quien niega la realidad y rehúye su responsabilidad puede decir que las cifras mejoran", ha añadido.