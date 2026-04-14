Prohens y Negueruela se enzarzan la presión sobre la sanidad: "Usted no sería apto para el bachillerato de excelencia"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela. - CAIB - Archivo

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, se han enzarzado este martes en el pleno del Parlament a raíz del aumento de la presión sobre el sistema sanitario de Baleares.

El socialista le ha echado en cara a la presidenta una publicación en su cuenta de la red social X en la que hacía referencia a una información periodística acerca de esta situación y en la que cargaba la responsabilidad sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Me sorprende que haga tuits para no explicar la situación caótica de su consellera en vez de cesarla, que no pida perdón a los pacientes o que la única crítica sea a Pedro Sánchez", ha señalado Negueruela.

"Esta noticia y este tuit o no los ha leído bien o no los ha entendido. Usted no sería apto para el nuevo bachillerato de excelencia", ha replicado Prohens.

El socialista, en su réplica, ha considerado que la presidenta debería "tener más educación con la oposición y ser más respetuosa" pese a que desde la bancada de su partido "le rían las gracias".