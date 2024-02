Prohens niega "dudas" en el PP sobre la amnistía: "No hay indulto posible porque es un agravio"

Apunta directamente a Sánchez por "desproteger" a la Guardia Civil: "Él es el responsable último"



La presidenta de Baleares, la 'popular' Marga Prohens, ha negado "dudas y enfrentamientos" dentro de la cúpula de 'Genova' sobre la amnistía después de la polémica abierta tras las informaciones publicadas en las que el PP estaría abierto a un indulto condicionado al expresidente catalán Carles Puigdemont si es juzgado, se arrepiente y renuncia a la vía unilateral.

"No hay indulto posible, no hay amnistía posible porque es un agravio", ha proclamado Prohens al ser preguntada por esta polémica en el 'Foro ABC', apostillando que "evidentemente este debate no está dentro del PP".

En este contexto, la líder 'popular' de Baleares ha defendido que el PP "tiene otra forma de hacer política" y cree que si Feijóo hubiera aceptado indultar a Puigdemont "sería en este momento presidente del Gobierno y no lo es". Al respecto, se ha remitido a unas declaraciones pasadas en las que sostenía en que la amnistía es "corrupción".

Por ello, ha reivindicado la unidad que, a su juicio, existe en la cúpula de 'Génova' para ir en contra de la amnistía y los indultos después de la polémica de este fin de semana: "No estamos a favor de los indultos, de que haya un terrorismo bueno o malo y de los muros, no estamos a favor de la amnistía".

En cualquier caso, cree que la polémica parte de un "supuesto que no es así" porque, según ha dicho, "Puigdemont no se ha arrepentido, ni parece que lo vaya a hacer". "Es decir, lo que nos han dicho los líderes independentistas es que lo volverían a hacer y a mi no me gusta hacer política ficción", ha sentenciado.

LA RESPONSABILIDAD DE SÁNCHEZ

Con todo, Prohens también se ha pronunciado sobre el asesinato de dos agentes de Guardia Civil en Barbate (Cádiz) tras ser embestidos por una narcolancha, apuntando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que ha "desprotegido" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

Y es que ante las peticiones de cese o dimisión para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que nacen también desde su propio partido, Prohens cree que el "responsable último" es Sánchez por llevar a cabo las "políticas de acción u omisión" dentro de su propio Ejecutivo.

Al hilo, Prohens ha recordado su etapa como portavoz de Igualdad del PP en el Congreso cuando también apuntaba a la responsabilidad de Sánchez por las rebajas de pena y las excarcelaciones por la ley del 'solo sí es sí'.

GARZÓN Y ARMENGOL

De otro punto, ha hablado sobre la polémica con el exministro de Consumo, Alberto Garzón, tras renunciar a incorporarse a la consultora del exministro socialista José Blanco. Al respecto, aunque ha admitido que no estaba al tanto de estas informaciones, ha pedido al exlíder de Izquierda Unida que "trabaje un poco más de lo que ha trabajado como ministro".

En cuanto a la presidenta del Congreso, la balear Francina Armengol, Prohens cree que es "otra ministra de Sánchez", cargando duramente contra ella al acusarla de ser "la actora principal del desmantelamiento del Estado de Derecho en España".