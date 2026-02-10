Prohens niega que haya saturación todo el año: "¿Ha salido esta mañana a la calle?"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha negado este martes que haya masificación y saturación turística durante todo el año y ha preguntado al portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, si "ha salido a la calle esta mañana".

En el pleno del Parlament de este martes, la líder del Ejecutivo autonómico ha reivindicado el efecto de las políticas de contención, el crecimiento del gasto turístico más del doble que el número de llegadas. "Hemos cambiado el rumbo tras años de crecimiento desbocado", ha añadido.

El líder ecosoberanista, por su parte, ha lamentado que pudiendo contar con los apoyos, el Govern no apruebe medidas para frenar el crecimiento turístico. "Mientras crecemos todo el año, ni impuesto turístico, ni impuesto a los rent a car, ni limitación de coches en Mallorca. ¿Que hacen ustedes?", ha preguntado.