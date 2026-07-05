Prohens participa en la campaña 'Mójate por la esclerosis múltiple' y pide "visibilizar sin juzgar"

Acto central en Porto Cristo de la campaña 'Mójate por la esclerosis múltiple' - @MARGAPROHENS

PALMA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha participado este domingo en Porto Cristo en el acto central de la campaña 'Mójate por la esclerosis múltiple' y ha hecho un llamamiento a la visibilización sin juzgar de la enfermedad.

"Que no se vea la enfermedad, que no se vean sus síntomas o que no se hayan manifestado, no quiere decir que detrás no haya sufrimiento, dolor o momentos complicados", ha afirmado en declaraciones a los medios.

La líder del Ejecutivo autonómico ha celebrado que la conocida como enfermedad de las mil caras, que afecta a unas 5.000 personas en Baleares, tenga este domingo "una muy visible, la de la solidaridad".

Prohens ha agradecido el trabajo de las asociaciones como el de la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple (Abdem). "Cuando los médicos te diagnostican y te recetan una medicación, tendrían que darte también la receta de Abdem (...) Las asociaciones no pueden curar una enfermedad que es incurable, que es degenerativa, pero sí pueden acompañar, sí pueden curar el mal del alma, que muchas veces también es muy importante, sí que pueden trabajar en el bienestar emocional y en dar esperanza", ha afirmado.