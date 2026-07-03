Prohens participa en la clausura del curso académico de la Escuela de Turismo Balear Felipe Moreno

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participa en el acto de clausura del curso académico 2025-2026 de la Escuela de Turismo Balear Felipe Moreno - CAIB

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha participado este viernes en el acto de clausura del curso académico 2025-2026 de la Escuela de Turismo Balear Felipe Moreno.

En su discurso de clausura durante el acto, celebrado en la Misericòrdia, Prohens ha trasladado su enhorabuena a los estudiantes, resaltando su "constancia, sacrificio y compromiso".

También ha puesto en valor la Escuela de Turismo Balear Felipe Moreno: "un centro que durante décadas ha formado a profesionales que hoy forman parte de uno de los sectores más importantes de nuestras islas".

A su llegada al acto, Prohens ha sido recibida por la directora gerente del Centro de Educación Superior Felipe Moreno Nebrija, María José Moreno, y por otros representantes del centro.

Asimismo, la líder del Ejecutivo ha participado en la entrega de diplomas a los alumnos y en la concesión de los galardones Escudo de Oro, Escudo de Plata y Escudo de Bronce de la Escuela.