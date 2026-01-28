Prohens participa este jueves en el acto del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el acto del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto en 2024 - CAIB

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este jueves en el acto conmemorativo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, organizado conjuntamente entre el Govern y la Comunidad Judía de Baleares y que se celebrará a las 10.00 horas en el Consolat de Mar.

Tras unas palabras de la presidenta del Govern y del presidente de la Comunidad Judía, Ari Molina, los asistentes realizarán una plegaria y, a continuación, se iniciará un acto simbólico de encendido de seis velas en recuerdo de las víctimas del Holocausto (una por cada millón de muertos) y una séptima en recuerdo del resto de personas fallecidas en los campos de concentración nazis.

En el acto simbólico también participarán el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y otros representantes de los grupos parlamentarios y de la Comunidad Judía de las Islas. El acto finalizará con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.