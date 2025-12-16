Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ofrece una rueda de prensa. Recurso. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará en el acto 'Maura de nuevo en la RAE' este miércoles en Madrid.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico, la presidenta Prohens participará este miércoles, a las 19.00 horas, en la sede de la Real Academia Española, en Madrid, en el acto 'Maura de nuevo en la RAE', con motivo del centenario de la muerte del político mallorquín Antoni Maura, quien fue director de la RAE entre 1913 y 1925.

Al llegar al acto, la presidenta será recibida por el director de la institución, Santiago Muñoz; por miembros del Patronato de la Fundación Antoni Maura, así como por familiares y otras autoridades.

Tras unas palabras de bienvenida del director de la RAE, la escritora Carme Riera, vicedirectora y coordinadora del acto conmemorativo, presentará a los diferentes intervinientes en el acto.

Al terminar las ponencias, la presidenta Prohens, acompañada por el director de la RAE y los académicos, visitará una muestra conmemorativa del centenario de la muerte de Antoni Maura.