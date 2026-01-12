Prohens participará este martes en la colocación de la primera piedra de la rotonda y vial cívico de Crestatx

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará en la colocación de la primera piedra de la rotonda y vial cívico de Crestatx, en Sa Pobla, junto con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde del municipio, Biel Ferragut.

Al acto, que se celebrará a las 12.30 horas, asistirán también el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luís Mateo; la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, y el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell, Fernando Rubio.