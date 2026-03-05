Prohens participará este viernes en un coloquio sobre mujeres de Campos en oficios masculinizados

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens - Isaac Buj - Europa Press
PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este viernes, junto a otras siete mujeres, en el coloquio 'El poder de ser-hi: dones campaneres en oficis masculinitzats', organizado por la Associació de Dones Campaneres con motivo de la celebración del Dia Internacional de la Mujer.
Al acto, que se celebrará a las 19.30 horas en el edificio polivalente de Campos, asistirá también la presidenta de la Associació de Dones Campaneres, Eva Vergara.
Las participantes son la taxista Maria Ferrer, la electricista Cristina Mateo; la alcaldesa de Campos, Xisca Porquer; la presidenta del Govern, Marga Prohens; la fiscal Maria Teresa Vadell; la barrendera Maria Francisca Vidal; y la tanatoestética Miquela Villalonga. El coloquio lo moderará la periodista Aina Escandell.