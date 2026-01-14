Prohens plantea exigir 18 años de residencia para acceder a vivienda pública en Manacor para frenar el "efecto llamada"

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, y otros cargos del partido en el acto de renovación de la junta local de los 'populares' de Manacor. - PP BALEARES

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha propuesto exigir 18 años de residencia para poder acceder a una vivienda pública en el municipio de Manacor y, de este modo, frenar el "efecto llamada"

Eso, se ha comprometido, harán los 'populares' en el caso de que en las próximas elecciones municipales accedan a la alcaldía, ahora en manos de la izquierda.

"La vivienda pública debe ser para la gente de aquí", ha subrayado. La exigencia de 18 años de residencia, ha apuntado, permitiría "priorizar a los residentes y poner fin a las políticas de efecto llamada".

Manacor, ha recordado, ha sido el primer municipio del archipiélago en poder acceder a viviendas de precio limitado (VPL), una figura creada durante esta legislatura.

Prohens, según ha informado el PP de Baleares en un comunicado, ha participado la tarde de este miércoles en la junta local de los 'populares' de Manacor en la que se ha presentado a Mateu Fullana como su nuevo presidente.

La también presidenta autonómica ha aprovechado la oportunidad para reivindicar que el Govern y el Consell de Mallorca han invertido más de 140 millones de euros en Manacor a lo largo de la presente legislatura.

"Nunca se había invertido tanto en tan poco tiempo, es una cifra sin precedentes", ha defendido para salir al paso de las acusaciones del alcalde del municipio, Miquel Oliver.

En concreto, ha detallado, se han invertido 60 millones de euros en la ampliación del Hospital de Manacor, 10 millones en un nuevo centro de salud, 22 millones en mejoras del suministro de agua, 8,5 millones en mejoras viarias y hasta 25 millones en actuaciones educativas.

LA NUEVA JUNTA LOCAL

En cuanto al nombramiento de los nuevos cargos de la junta local, Mateu Fullana ha sido elegido nuevo presidente y Magdalena García se mantendrá como secretaria general, con un equipo "renovado y con fuerzas para llevar el cambio a Manacor en 2027".

Prohens ha agradecido la labor y el compromiso de la presidenta saliente de la junta local del PP de Manacor, Maria Antònia Sansó, y ha destacado "su dedicación, constancia y trabajo al servicio del proyecto".