Prohens pondrá este lunes la primera piedra de la ampliación del colegio Fra Joan Ballester de Campos

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, colocará este lunes la primera piedra del proyecto de ampliación del colegio Fra Joan Ballester de Campos.

El acto, que tendrá lugar a las 11.00 horas en el propio centro educativo, también contará con la presencia del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

También participarán también el obispo de Mallorca y presidente de la Fundación Diocesana Ramon Llull, Sebastià Taltavull, y la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer.

Asimismo, estarán presentes el director del colegio Fra Joan Ballester, Francisco Cuesta, y el arquitecto del proyecto de ampliación, Ignacio Sáenz.

Al inicio del acto tendrá lugar la firma del acta de colocación de la primera piedra y, después, el arquitecto explicará el proyecto de ampliación del centro educativo. Acto seguido, las autoridades pronunciarán unas palabras.