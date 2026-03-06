Prohens pone en valor la lucha de las mujeres de anteriores generaciones que "rompieron muchos estereotipos"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha puesto en valor la lucha y el papel de las mujeres de generaciones anteriores que "rompieron muchos estereotipos".

Así lo ha dicho Prohens antes de participar en el coloquio 'El poder de ser-hi: dones campaneres en oficis masculinitzats', organizado por la Associació de Dones Campaneres con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

"Siempre pienso en las mujeres que llegaron antes que nosotras, que son las que realmente lo tuvieron complicado, que realmente tuvieron que romper muchos estereotipos y pienso que nosotras lo hemos tenido mucho más fácil. Yo siempre me he sentido igual que cualquier hombre o compañero", ha afirmado.

No obstante, ha subrayado que la "dificultad añadida" que ella se ha encontrado no ha sido por el hecho de ser mujer, sino madre. "La conciliación todavía recae más en las espaldas de las mujeres y sobre todo por sentimientos innatos", ha dicho.

El acto se ha celebrado en el edificio polivalente de Campos y ha contado con la participación de siete mujeres de Campos, así como con la presidenta de la Associació de Dones Campaneres, Eva Vergara.

Las participantes han sido la taxista Maria Ferrer, la electricista Cristina Mateo; la alcaldesa de Campos, Xisca Porquer; la presidenta del Govern, Marga Prohens; la fiscal Maria Teresa Vadell; la barrendera Maria Francisca Vidal; y la tanatoestética Miquela Villalonga. El coloquio lo ha moderado la periodista Aina Escandell.