Prohens (PP) se pregunta "cómo ha podido dormir" Armengol tras el borrador del informe europeo sobre menores tuteladas

PALMA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP balear, Marga Prohens, se ha preguntado este miércoles "cómo ha podido dormir" la presidenta del Govern, Francina Armengol, tras el borrador del informe de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara sobre los casos de explotación sexual a menores tuteladas.

Así lo ha indicado Prohens, en una rueda de prensa, donde ha asegurado que "le pone los pelos de punta" que Armengol "no se haya pronunciado aún" sobre un tema de "relevancia nacional".

Al respecto, la presidenta de la formación ha hecho referencia a diversas informaciones publicadas en medios de comunicación sobre este tema y ha rechazado las acusaciones donde el PSIB aseguraba de que "el PP había hecho el informe" y que era un "borrador".

"No me preocupan las acusaciones que quiera hacer Armengol, me preocupa que si no protege a las menores, quién lo hará", ha finalizado.