Prohens presenta este miércoles el dictamen sobre la estrategia turística en la UE en el Comité Europeo de las Regiones

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presentará este miércoles el proyecto de dictamen 'Por un turismo sostenible y resiliente en la Unión Europea: estrategia de gestión equilibrada y adaptativa', en el marco de la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones (CdR), que tendrá lugar este miércoles y jueves en Bruselas.

La líder del Ejecutivo participará a las 09.00 horas en una reunión conjunta del Intergrupo de Islas del CdR y del Intergrupo de Mares, Ríos, Islas y Zonas Costeras (Searica) del Parlamento Europeo, en la sala JDE 52 del edificio Jacques Delors.

Igualmente, a las 14.45 horas asistirá a la foto de familia de la delegación española del Comité Europeo de las Regiones, en el Parlamento Europeo.

Será a las 15.00 horas cuando comience el pleno en el hemiciclo del Parlamento Europeo y, a las 18.45 horas, está prevista la presentación, a cargo de la presidenta, del proyecto de dictamen.

Por parte del Govern asistirán el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer. También estará presente el director técnico de la Fundación Impulsa Balears, Antoni Riera, como experto del dictamen.