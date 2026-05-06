Prohens presidirá este jueves la cuarta conferencia de presidentes insulares en Formentera

Una conferencia de presidentes insulares esta legislatura
PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidirá este jueves la cuarta conferencia de presidentes insulares de la XI legislatura, que tendrá lugar en Formentera.
A la reunión asistirán, entre otros, los presidentes de los consells insulares de Mallorca, Llorenç Galmés; Menorca, Adolfo Vilafranca; Eivissa, Vicent Marí, y Formentera, Óscar Portas.
Por parte del Govern también estarán presentes la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas; la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández; el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente.