Prohens presidirá este jueves la presentación de la memoria de actividades del Consejo Consultivo de 2025

Archivo - Presentación de la memoria del Consejo Consultivo de 2024 - CAIB

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidirá este jueves la presentación de la memoria de actividades del Consejo Consultivo de Baleares correspondiente al año 2025.

La presentación irá a cargo del presidente del órgano consultivo, Felio José Bauzá, y tendrá lugar a las 13.00 horas en la capilla del Consolat de Mar.

Al acto también asistirá el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, entre otras autoridades.

REUNIÓN CON ESCOLA CATÒLICA

Previamente, a las 12.00 horas, Prohens se reunirá con los representantes de Escola Catòlica de Balears (ECIB), encabezados por su presidenta, Llúcia Salleras.

El encuentro será a las 12.00 horas en la sala de juntas del Consolat de Mar y contará también con la asistencia del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.