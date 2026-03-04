Prohens presidirá este jueves la recepción al ConectaBalear Manacor tras ganar la Copa del Rey de voleibol

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens - Isaac Buj - Europa Press
PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidirá este jueves la recepción al equipo ConectaBalear Manacor tras ganar la Copa del Rey 2026 de voleibol.
En el acto, que se celebrará a las 18.00 horas en la capilla del Consolat de Mar, Prohens y la presidenta del club, Maria Antònia Perelló, pronunciarán unas palabras.
La recepción contará con la presencia del alcalde de Manacor, Miquel Oliver; el director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell; y el gerente de la Fundación para el Deporte Balear, Eladi Huertas, entre otras autoridades.
AUDIENCIAS
La líder del Ejecutivo recibirá en audiencia este jueves a los alcaldes de Llubí y Puigpunyent, Magdalena Perelló y Antoni Marí, respectivamente.
Los encuentros se celebrarán también en el Consolat de Mar, el de Perelló a las 12.00 horas y, a las 13.00 horas, recibirá a Marí. Por parte del Govern estará presente también la directora general de Coordinación y Cooperación Local, Isabel Febrer.