Prohens presidirá este jueves la recepción al ConectaBalear Manacor tras ganar la Copa del Rey de voleibol

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens
Publicado: miércoles, 4 marzo 2026 18:17
PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidirá este jueves la recepción al equipo ConectaBalear Manacor tras ganar la Copa del Rey 2026 de voleibol.

En el acto, que se celebrará a las 18.00 horas en la capilla del Consolat de Mar, Prohens y la presidenta del club, Maria Antònia Perelló, pronunciarán unas palabras.

La recepción contará con la presencia del alcalde de Manacor, Miquel Oliver; el director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell; y el gerente de la Fundación para el Deporte Balear, Eladi Huertas, entre otras autoridades.

La líder del Ejecutivo recibirá en audiencia este jueves a los alcaldes de Llubí y Puigpunyent, Magdalena Perelló y Antoni Marí, respectivamente.

Los encuentros se celebrarán también en el Consolat de Mar, el de Perelló a las 12.00 horas y, a las 13.00 horas, recibirá a Marí. Por parte del Govern estará presente también la directora general de Coordinación y Cooperación Local, Isabel Febrer.

