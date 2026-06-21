Prohens presidirá este lunes una reunión para hacer seguimiento del Pacto por la Sostenibilidad

Prohens preside una reunión de la Mesa de Diálogo Social. - CAIB

PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidirá este lunes una reunión de la Mesa de Diálogo Social para hacer seguimiento del Pacto por la Sostenibilidad.

El encuentro tendrá lugar a las 11.00 horas en la capilla del Consolat de Mar, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens estará acompañada de los consellers de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer; de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; y de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo. También del director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés.

En representación de las organizaciones empresariales y sindicales estarán presentes la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, y el presidente de PIMEB, Juan Carlos Fernández, así como los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras en Baleares, Pedro Homar y José Luis García, respectivamente.

FIESTAS DE SANT MARÇAL

Por la tarde, a las 19.00 horas, Prohens asistirá al pregón de las fiestas de Sant Marçal 2026, que se realizará en la iglesia de esta localidad de Marratxí y que marca el inicio de las fiestas en el municipio.

A su llegada, la presidenta será recibida por el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, y por los miembros de la corporación municipal.