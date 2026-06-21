Prohens presidirá este lunes una reunión para hacer seguimiento del Pacto por la Sostenibilidad

Prohens preside una reunión de la Mesa de Diálogo Social.
Prohens preside una reunión de la Mesa de Diálogo Social. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 21 junio 2026 17:29
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PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidirá este lunes una reunión de la Mesa de Diálogo Social para hacer seguimiento del Pacto por la Sostenibilidad.

El encuentro tendrá lugar a las 11.00 horas en la capilla del Consolat de Mar, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens estará acompañada de los consellers de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer; de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; y de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo. También del director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés.

En representación de las organizaciones empresariales y sindicales estarán presentes la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, y el presidente de PIMEB, Juan Carlos Fernández, así como los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras en Baleares, Pedro Homar y José Luis García, respectivamente.

FIESTAS DE SANT MARÇAL

Por la tarde, a las 19.00 horas, Prohens asistirá al pregón de las fiestas de Sant Marçal 2026, que se realizará en la iglesia de esta localidad de Marratxí y que marca el inicio de las fiestas en el municipio.

A su llegada, la presidenta será recibida por el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, y por los miembros de la corporación municipal.

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