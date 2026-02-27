Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el acto de entrega de la Medalla de Oro y Premios Ramon Llull, en Sa Llotja, a 28 de febrero de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidirá este sábado el acto institucional por el Día de Baleares, en el que se entregarán los premios Ramon Llull y la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma de 2026.

El acto, que tendrá lugar en la Llotja de Palma, empezará a las 19.00 horas. Antes, a las 18.30 horas, la presidenta recibirá a los galardonados.

A continuación, Prohens entregará los premios Ramon Llull y la Medalla de Oro 2026 y, para concluir el acto, pronunciará el discurso institucional con motivo del Día de Baleares.

El cantautor mallorquín Jaume Anglada recibirá la Medalla de Oro de Baleares, el máximo galardón que otorga la Comunidad Autónoma.

Los Premios Ramon Llull de este año serán para la Asociación de Amigos del Ferrocarril, la entidad Llevant en Marxa, el académico Eugeni Aguiló (a título póstumo), el ciclista Albert Torres, Margalida Jordà (Proyecto Naüm), Banca March, Joan Oliver, la investigadora Estella Matutes, la asociación Criadors des Ca Eivissenc de Eivissa y Formentera, el capitán de marina mercante Juan Bautista Costa, la Federación de Fútbol de Baleares, la actriz Laura Pons, la atleta Esperança Cladera, Maria Teresa Llull (Respiralia) y al fundador de Trablisa, Miquel Bordoy.