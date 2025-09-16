Prohens rechaza la demogagia de la "izquierda caviar", que cree que cuando viaja no masifica: "Ustedes levitan"

Vox acusa a la izquierda de preferir a los migrantes frente a los turistas
PALMA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado este martes al PSIB de ser la "izquierda caviar" que mientras defiende el decrecimiento pasa sus vacaciones en ciudades como Londres, Atenas o Nueva York y rechazan a los turistas "para viajar ellos solos".
"Ustedes no son turistas, ustedes viajan, ustedes levitan, ustedes no masifican", ha ironizado la líder del Ejecutivo autonómico después de que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela haya criticado que el Govern haya renunciado a hablar de saturación cuando está previsto que Baleares supere este año los 19 millones de turistas.
"En 2023 había que ser valientes y en 2025, con más de 19 millones de turistas, ya no hay saturación, hay contención. Es el milagro de la señora Prohens. Más turistas, pero menos saturación", ha apuntado el socialista.
Negueruela ha acusado a Prohens de negar la realidad, crítica que ha hecho extensiva a otras cuestiones como la sequía y los atascos "para no tener que hacer nada".
La presidenta, por su parte, ha defendido la aprobación, con el voto en contra de los socialistas, del decreto de contención al tiempo que ha criticado la demogagia de lo que ha llamado "izquierda caviar" que mientras defiende el decrecimiento pasa sus vacaciones en Londres, Atenas o Nueva York creyendo que no masifican.
TURISTAS FRENTE A MIGRANTES
También sobre turismo ha preguntado a la presidenta la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que ha pedido a Prohens una valoración de la temporada.
Ante esta cuestión, Prohens se ha mostrado cauta a la espera de poder hacer un balance general cuando acabe una temporada que se alarga cada vez más. En todo caso, sí que ha apuntado a un cambio de tendencia. "No podemos hacer récords cada año, pero ha quedado claro que nadie quiere decrecimiento", ha pronosticado Prohens avanzando que habrá un cambio de tendencia que a su juicio en la izquierda "tendrá que provocar un cambio de discurso".
Sobre esta cuestión, Cañadas ha atribuido a los ataques de la izquierda al sector los descensos en actividad e ingresos. "La izquierda celebra los descensos. Odia a los turistas, pero no les molestan los miles de migrantes ilegales que se quedan, no aportan riqueza y consumen nuestros recursos", ha concluido.