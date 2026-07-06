Prohens recibe en audiencia al fiscal superior de Baleares

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, y el fiscal superior de la Fiscalía de Baleares, Adrián Salazar - CAIB

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido este lunes en audiencia en el Consolat de Mar al fiscal superior de la Fiscalía de Baleares, Adrián Salazar, quien tomó posesión del cargo el pasado mes de junio.

Según ha explicado el propio Salazar a la salida de la reunión, la audiencia se enmarca en la obligación que tienen las instituciones que están al servicio público: "Este tipo de reuniones son imprescindibles para conocerse y ver cómo colaborar y dar un mejor servicio a los ciudadanos", ha declarado.

El pasado 15 de junio Salazar tomó posesión del cargo marcándose como objetivos fomentar la transparencia, reforzar la colaboración con los investigadores y priorizar la atención a las víctimas.