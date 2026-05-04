Prohens recibe en el Consolat a los alcaldes de Sant Joan y Mancor

Prohens, con el alcalde de Sant Joan, Richard Thompson. - CAIB

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido este lunes en audiencia en el Consolat de Mar a los alcaldes de Sant Joan y Mancor de la Vall.

El primero en acudir a la sede del Ejecutivo ha sido el primer edil de Sant Joan, Richard Thompson, y más tarde, la presidenta ha mantenido un encuentro con el de Mancor, Josep Frontera.

En ambos casos, ha participado en la reunión la directora general de Coordinación y Cooperación Local, Isabel Febrer.