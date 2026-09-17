Prohens recibe a representantes de Trasmed y Grimaldi Lines. - CAIB
PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido en audiencia a los representantes de las navieras Trasmed y Grimaldi Lines, junto con la directora gerente de la Agencia de Desarrollo Regional, Silvia Delgado.
Por parte de las navieras has asistido el director de Relaciones Institucionales del Grupo Grimaldi, Miguel Pardo, y la técnica de marketing de Trasmed, María Muñoz, entre otros asistentes.