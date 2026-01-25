Prohens recibirá en audiencia al atleta Joan Pere Carbonell este lunes en el Consolat de la Mar

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Consolat de Mar. Archivo. - CAIB - Archivo
PALMA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia al atleta Joan Pere Carbonell, este lunes, en el Consolat de Mar.
Según ha avanzado el Ejecutivo balear, la presidenta Prohens recibirá este lunes, a las 12.00 horas, en la sede de la presidencia autonómica al mallorquín Joan Pere Carbonell.
El atleta será recibido por la dirigente con motivo de su participación en la World Marathon Challenge 2026 para dar visibilidad y recaudar fondos para la investigación de la ictiosis.
Hay que recordar que esta prueba extrema consiste en hacer siete maratones durante siete días y en siete continentes diferentes.