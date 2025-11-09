Prohens recibirá este lunes al Palma Futsal en el Consolat de Mar tras su 'hat-trick' en la Copa Intercontinental

Archivo - Prohens con la camiseta del Palma Futsal. Recurso. Archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, recibirá este lunes al Illes Balears Palma Futsal en el Consolat de Mar después de su 'hat-trick' en la Copa Intercontinental.

Según han publicado desde el Consolat en 'X', este lunes, a las 19.00 horas, en la sede de la Presidencia del Govern balear se celebrará la gran fiesta de los tricampeones del mundo, en casa.

Una bienvenida a los tricampeones a la que han animado a todo el mundo a asistir.

"Ven a vibrar con un equipo que ya es referente mundial y orgullo de las Islas", han destacado desde el Consolat, convencidos de que "esta historia se escribe todos juntos".