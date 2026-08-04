Prohens recibirá este miércoles a los estudiantes becados que cursarán un trimestre en Canadá

La presidenta de Baleares, Marga Prohens - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este miércoles a los estudiantes de 4º de la ESO procedentes de Mallorca, Menorca y Eivissa que han obtenido una beca de excelencia para cursar un trimestre del curso académico 2026-2027 en un centro educativo de Canadá.

El acto se celebrará a las 10.30 horas en el Consolat de Mar y contará con la participación del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que atenderá a los medios de comunicación.