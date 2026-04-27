Prohens recibirá este viernes a la boxeadora Farah el Bousairi, campeona de Europa de peso supermosca

Archivo - Marga Prohens durante la Gala Las Top 100 Mujeres Líderes en el Teatro Real de Madrid a 13 marzo de 2026 en Madrid (España) - Francisco Guerra - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) - La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este viernes en audiencia a la boxeadora Farah el Bousairi, recientemente proclamada campeona de Europa de peso supermosca.

El acto tendrá lugar a las 18.00 horas en el Consolat de Mar, ha informado el Ejecutivo autonómico.

También está prevista la asistencia del presidente de la Federación Balear de Boxeo, Youba Sissokho.