Prohens reclama a Madrid una "respuesta contundente" ante la situación insostenible de Baleares por la crisis migratoria

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado al Gobierno central una "respuesta contundente" ante la situación "insostenible" que atraviesa Baleares por la crisis migratoria.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo ha lamentado que "mientras algunos todavía defienden en las Islas las políticas migratorias de Sánchez y niegan su efecto llamada, la ruta de inmigración irregular que más crece es la ruta entre Argelia y Baleares".

Prohens se ha pronunciado de este modo tras conocerse que más de 7.295 inmigrantes irregulares han llegado a Baleares en lo que va de año.

"Vuelvo a reclamar un cambio drástico en la política migratoria, más medios para los protección de nuestras fronteras y para combatir las mafias, poner fin a las políticas de efecto llamada y pedir la activación de Frontex a Europa", ha concluido.