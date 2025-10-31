Prohens reivindica al Colegio Montesión como una "referencia educativa"

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidente del Govern, Marga Prohens, ha asistido este viernes a la inauguración del nuevo edificio San Alonso Rodríguez del Colegio Nuestra Señora de Montesión, al que ha destacado como una "referencia educativa".

La líder del Ejecutivo ha intervenido en el acto para presentar este nuevo recinto escolar, que ha definido como una "apuesta decidida" de la dirección del centro para "mirar hacia delante" pero sin perder su "esencia".

Prohens ha asegurado que Montesión es "mucho más que una escuela", sino que "tiene el don de formar familias" y alumnos que se "conocen y reconocen" dentro y fuera de la escuela, al "cooperar y ayudarse" dentro y fuera de ella.

"Esto es un paso más hacia delante, hacia una educación más moderna, más humana y más preparada para los retos del futuro. Con unos espacios nuevos para garantizar una formación de excelencia", ha alegado.

Así, ha resaltado el papel de la Compañía de Jesús como "adalides" de la innovación educativa, con nuevas tecnologías supeditadas al alumno y al conocimiento, sin abandonar lo esencial que, a su juicio, es la "adquisición de contenidos".

"Una educación de calidad son infraestructuras de calidad pero sobre todo lo que se hace entre las cuatro paredes, en las aulas, y por eso desde el Govern se han puesto en marcha proyectos de inversión en reforma y construcción de nuevos centros", ha destacado.