Prohens reivindica sus "importantes esfuerzos" para compensar los efectos de la triple insularidad de Formentera

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado sus "importantes esfuerzos" para compensar los efectos que la triple insularidad tiene sobre Formentera.

De este modo se ha expresado al ser preguntado por esta cuestión por el diputado de Sa Unió, Llorenç Córdoba, quien le ha recordado que trabajar para paliar estos efectos era uno de los puntos incluidos en su pacto de investidura.

"Somos conscientes de las desventajas de la triple insularidad por lo que respecta al coste de la vida, la captación de profesionales, el funcionamiento de los servicios públicos o la igualdad de oportunidades. Por eso el Govern ha hecho importantes esfuerzos para compensar", ha subrayado.

Entre otras medidas ha mencionado los complementos de hasta 400 euros para los docentes o sanitarios que ocupen plazas de muy difícil cobertura, deducciones fiscales y ayudas a las empresas adaptadas a esta realidad o apoyo para atender a los migrantes que llegan en patera.

Córdoba le ha agradecido el trabajo realizado durante la legislatura y le ha pedido que la atención a la triple insularidad, una vez sentado este "precedente", se convierta en un "criterio estable".