Prohens reivindica la "necesidad" de las pruebas dentales a migrantes en todas las comunidades para "evitar el engaño"

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reiniciado la "necesidad" en todas las comunidades autónomas de impulsar pruebas dentales a migrantes para determinar su edad para "evitar el engaño a las administraciones y proteger" los menores en los centros de protección.

En un mensaje en la red social X, la líder del Ejecutivo autonómico ha reprochado que "algunos" llamaron "racista" al Govern cuando presentó la incorporación de la ortopantomografía como prueba complementaria para determinar "con mayor precisión" la edad de los menores migrantes no acomapañdos que llegan a las costas del archipiélago.

"Hoy se constata como una necesidad en todas las comunidades", ha sostenido Prohens, en referencia a una información de 'ABC' que apunta que en Aragón han llegado migrantes adultos "camuflados" como menores.

Con todo, la presidenta balear ha defendido que su Govern "trabaja con seriedad y siempre pensando en el bienestar de los menores".