Prohens reivindica una solución "justa y duradera" para los saharauis en el marco del programa 'Vacaciones en paz'

1107471.1.260.149.20260728145238 Prohens reivindica una solución "justa y duradera" para el pueblo saharaui. - CONSOLAT DE MAR

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reiterado este martes el compromiso del Ejecutivo autonómico con una solución "justa, duradera y respetuosa" para el pueblo saharaui.

Así lo ha indicado durante la recepción celebrada en el Consolat de Mar a los menores participantes en el programa 'Vacaciones en paz' y a sus familias de acogida. Prohens ha defendido que esa solución debe respetar el derecho a decidir del pueblo saharaui y ha asegurado que Baleares mantiene una "deuda histórica" con este pueblo.

La presidenta ha agradecido a las familias de acogida su implicación en el programa y ha considerado que esta iniciativa representa "la cara más solidaria" de la sociedad balear. Además, ha destacado que la convivencia beneficia, tanto a los menores, como a las propias familias que los acogen.

También ha puesto en valor la labor de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y de los voluntarios que hacen posible el programa año tras año, pese a las dificultades que supone organizar cada edición.

Prohens ha recordado que durante su estancia en Baleares los menores recibirán revisiones pediátricas, odontológicas y oftalmológicas gracias a la colaboración de profesionales sanitarios y de los centros de salud del archipiélago. Además, ha explicado que el programa incluye diversas actividades de ocio y convivencia para los menores.