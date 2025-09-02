Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

La consellera Fernández contacta con el secretario de Estado de Juventud e Infancia para mantener una reunión

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reprochado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que negara al archipiélago la posibilidad de entrar en situación de contingencia migratoria antes de haberla presentado formalmente.

Así se ha expresado la también líder del PP balear en una rueda de prensa celebrada este martes después de reunirse con los principales cargos del partido para dar inicio al nuevo curso político.

Preguntada acerca de la posibilidad de que Baleares sea finalmente declarada en situación de contingencia migratoria --pese a que no triplica su capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados--, Prohens ha lamentado que Rodríguez "saliera a decir que no se nos daría" antes de que hubieran registrado la petición.

"Es decir, no conocía los datos, los argumentos, cómo lo habíamos planteado... y antes de que registráramos la petición salió el enviado de Pedro Sánchez a defender a Pedro Sánchez en contra de los intereses de los consells insulares", ha señalado.

También ha considerado "curioso" que el Gobierno, tal y como publicó 'Diario de Mallorca', haya declarado la emergencia migratoria en las Islas para poder levantar unas infraestructuras modulares en los puertos de Palma, Ibiza y Formentera para atender a los migrantes que llegan a las costas en pateras.

Prohens ha criticado que no se considere que hay la misma "emergencia social" por lo que respecta a los menores migrantes, que son "los más vulnerables y necesitan más protección".

"Hay emergencia para decir que se pondrán hoteles para los migrantes, pero para los menores da igual cómo los tengamos y que los consells tengan sus centros con más de un 1.000% de sobreocupación. Para estos no hay hoteles, ni carpas, ni emergencia, ni recursos, ni nada. Solo imposiciones, amenazas e insultos", ha zanjado.

CONTACTOS CON INFANCIA

Prohens ha dicho que todavía no ha recibido respuesta a ninguna de las peticiones que el Govern ha venido trasladado en las últimas semanas al Ejecutivo central sobre la crisis migratoria y que tampoco nadie la ha llamado para interesarse por la situación.

Sí que ha confirmado que la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, se ha puesto en contacto con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez.

Concretamente, ha detallado, le envió una carta --que todavía no ha tenido respuesta-- diciendo que el Govern estaba dispuesto a sentarse con ellos para abordar el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.

Pérez, en una entrevista concedida a la Cadena SER, tendió la mano al Ejecutivo autonómico, al que emplazó a reunirse próximamente, y aseguró que el número de menores extranjeros que deberá acoger Baleares será "significativamente inferior" a los 49 inicialmente planteados.