El delegado del Gobierno recalca que Baleares no está en situación de declarar la contingencia migratoria

PALMA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha apuntado que el archipiélago no cumple los criterios fijados por el Ejecutivo central para declarar la situación de contingencia migratoria, al no superar por tres sus plazas de acogida de menores migrantes no acompañados.

Así ha respondido Rodríguez en declaraciones a los medios, al ser preguntado por el anuncio de la presidenta del Govern, Marga Prohens, de presentar una petición al Gobierno para que reconozca esta circunstancia.

El representante del Ejecutivo en Baleares ha recordado que en la normativa estatal se indica que esta declaración se puede pedir cuando se supera por tres la capacidad ordinaria y esto únicamente ocurriría en la actualidad en Canarias, Ceuta y Melilla.

"Lo que no vale es decir que se está al 1.000 por cien de capacidad porque el Govern dice que solo tiene 65 plazas para acoger a menores. El Gobierno de España indica a las comunidades las plazas de acogida que deben tener cada una para dar una respuesta de país a este fenómeno", ha alegado.