Prohens reprocha al Gobierno que no se haya interesado por las condiciones de acogida de menores migrantes en Baleares

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reprochado al Gobierno que no se haya interesado por la situación migratoria y las condiciones de acogida de menores migrantes en Baleares antes de dar luz verde al reparto de aquellos que se encuentran en Canarias a otras comunidades autónomas.

Ello, ha sostenido la líder autonómica en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, vendría a demostrar que el Ejecutivo central ha aprobado la medida "sin importarle si tenemos capacidad de acogerles en condiciones".

En lo que va de año han llegado 4.796 personas migrantes de manera irregular procedentes de Argelia a las costas de Balears, entre ellos más de 300 menores, ha apuntado Prohens. "Somos la ruta migratoria que más crece y en la actualidad nuestros cuatro consells tienen el servicio de protección de menores al límite con una sobreocupación superior al 1.000%", ha ahondado.

"Pese a ello y a que si no se actúa nos seguirán llegando, el Gobierno de Sánchez no solo no ha hecho una sola llamada para preocuparse por la situación y condiciones de acogida, sino que se mantiene en su voluntad de imponernos la acogida de más menores migrantes, sin importarle si tenemos la capacidad de acogerles en condiciones", ha criticado.

La presidenta del Govern ha dicho ser "perfectamente consciente del drama humanitario que viven las Islas Canarias y de que, como siempre, el Gobierno de Sánchez llega tarde". "Pero esto también va de la capacidad de acoger dignamente a estos menores", ha puntualizado.

Baleares, ha reiterado, recurrirá a "todas las vías legales a su alcance" y estudiará "todas las medidas" para detener la llegada de los 49 menores que previsiblemente llegarán a Baleares procedentes de Canarias.