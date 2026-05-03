Prohens resalta el trabajo de las entidades y asociaciones por hacer de Baleares "un pueblo con raíces identificativas"

Demostración de 'ball pagès' en las Fiestas de Mayo de Santa Eulària des Riu. - CAIB

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado la labor de las entidades, asociaciones e instituciones por convertir a Baleares en "un pueblo con unas raíces identificativas".

Con estas palabras se ha expresado la líder del Ejecutivo durante su visita de este domingo a Santa Eulària des Riu por la Fiesta de Mayo de la localidad, que se ha celebrado en la iglesia de El Puig de Missa.

Los actos conmemorativos han incluido una misa solemne en la iglesia de El Puig de Missa cantada por el coro de Santa Eulària, seguida de una demostración de 'ball pagès' y el tradicional desfile de carros, caballos y podencos ibicencos por las calles del municipio, entre otras actividades.

Prohens ha estado acompañada por el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, y la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, entre otras autoridades.

Allí, ha destacado que esta fiesta conecta a los ibicencos y baleares con sus "raíces ancestrales" porque son un pueblo de "cultura" y de "patrimonio".

"Cuando se ve a la gente de la Colla d'Es Broll de 'ball pagès' y a la juventud, se piensa en las raíces pero también en el presente y en el futuro. Por eso estoy encantada de celebrar la identidad del pueblo de Santa Eulària y de Eivissa en esta fiesta", ha reivindicado.